Kürzlich konnten Roth und sein Team sogar kleinste Details in den aktiven Gebieten der Sonnenoberfläche erfassen. Dabei ist das gar nicht so einfach. Einige Teleskope können die Sonne im Ganzen betrachten. Ihre Auflösung reicht jedoch nicht aus, um in die sich schnell verändernden Strukturen hineinzuzoomen, die vom Magnetfeld der Sonne geformt werden.

Andere Teleskope können zwar die Details hochauflösend untersuchen, dabei aber nur einen kleinen Ausschnitt der Sonne betrachten. Die Thüringer Landessternwarte kann mit dem Vakuum-Turm-Teleskop zwar nicht die gesamte Sonne abbilden, aber einen etwa 200.000 Kilometer breiten und hohen Streifen auf einmal – immerhin knapp 1⁄7 der gesamten Sonnenoberfläche.

Unsere Kollegen vom Astrophysikalischen Institut Potsdam haben für dieses Teleskop ein neues Kamerasystem entwickelt. Das Besondere an diesem Teleskop ist, dass es die Sonne mit hoher Auflösung beobachten und auch recht große Gesichtsfelder der Sonne aufnehmen kann. Markus Roth, Studienautor und Direktor der Thüringer Landessternwarte

Heimkino-Feeling in der Astrophysik

Durch die hohe Auflösung kann man nachträglich in die Details auf der Sonnenoberfläche hineinzoomen. Für eine solche rekonstruierte Aufnahme werden 100 kurzzeitbelichtete Bilder benötigt, die mit 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden – und das alles in einer 8K-Bildauflösung. Bildrechte: R. Kamlah et al. 2025

Das Vakuum-Turm-Teleskop befindet sich auf der kanarischen Insel Teneriffa – am Observatorio del Teide in einer Höhe von 2.390 Metern über dem Meeresspiegel. Dort steckt es in einem Stahltank, aus dem man die Luft herausziehen kann, damit sich die Teleskopspiegel nicht erwärmen und die Bilder gestochen scharf werden. Aber warum befindet sich das Teleskop nicht in Thüringen?

"Die Ursache dafür ist ganz klar: Die Atmosphäre und die Wetterbedingungen in Thüringen sind natürlich nicht so gut, dass wir hier hochaufgelöste Aufnahmen der Sonne machen können. Wir haben halt oft Tage, an denen es bewölkt ist, da können wir die Sonne nicht ununterbrochen beobachten", sagt Roth. "Und für Sonnenbeobachtung braucht man eben viele klare Tage im Jahr."

Thüringer Landessternwarte untersucht "Erdbeben" auf der Sonne

Bei jährlich 300 Sonnentagen auf Teneriffa ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Zukünftig möchte Roths Team die Gegenden noch besser untersuchen, in denen die Sonnenstürme entstehen. Dafür wurde das Hellride-Instrument am Vakuum-Turm-Teleskop installiert.

“Hellride steht für Helioseismic Large Region Interferometric Device", erklärt Roth. "Es ist ein spezielles Instrument, mit dem seismische Wellen auf der Sonne untersucht werden. Ganz ähnlich wie Erdbebenwellen auf der Erde gibt es auch seismische Wellen auf der Sonne."

Im Grunde sind das Schallwellen, die durch den großen Hitzeunterschied auf der Sonne entstehen. Das heiße Gas im Inneren wird an die kühlere Oberfläche transportiert. Dabei fängt das Plasma an zu brodeln und es kommt zu Bewegungen, wie bei einem Erdbeben.

Ausgewertet wird das dann alles im Sonnenlabor im thüringischen Tautenburg, um langfristig das Weltraumwetter besser vorherzusagen. Und wer weiß: Vielleicht helfen die Thüringer dabei, dass zukünftig keine Erntemaschinen mehr ausfallen oder Satelliten wegen eines solaren Sturms vom Himmel geholt werden müssen.

Tag der offenen Tür