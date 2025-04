Auch wenn die Meteorologen den Frühling schon Anfang März beginnen lassen, so gilt für die Zählung der Vollmonde der kalendarische Beginn der Jahreszeit. Und deshalb ist der Vollmond am 13. April der erste Frühlingsvollmond. Anders als vor einem Jahr erleben wir im Frühjahr 2025 keinen Supermond. Darauf müssen wir bis zum Herbst warten. Zur Zeit des Vollmondes, um 02:22 Uhr MESZ, ist er sogar besonders weit entfernt, denn in der Nacht zum Montag (14.4.) erreicht der Mond um 00:47 Uhr sein Apogäum, den erdfernsten Punkt, und ist 406.295 Kilometer entfernt – wobei der Abstand zwischen Erd- und Mondmittelpunkt gemessen wird.

Woher kommt der Name: Pink Moon?

Die Vollmondnacht zum Sonntag bleibt relativ warm, und der Blick auf den Mond wird kaum von Wolken behindert. Rosa wird er allerdings nicht leuchten. "Der Name Pink Moon hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern findet seinen Ursprung im nordamerikanischen Raum", erklärte Stefan Schwager, der Leiter der Sternwarte Riesa, MDR Wissen bereits vor einiger Zeit. In Nordamerika haben die Algonkin, ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner, jedem Vollmond zu jeder Jahreszeit in Bezug auf Pflanzen und Natur einen Beinamen gegeben. Der April-Vollmond war der Pink Moon, weil zu dieser Zeit die Flammenblume, die sogenannte Phlox, blühte. "Und daher kommt der Name Pink Moon, weil man das in Verbindung miteinander gesetzt hat", sagt der Sternenforscher.

Im Fokus: Der Südpol des Mondes