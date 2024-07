Die Raumfähre und das Aufstiegsmodul landeten am 2. Juni und bereits am 3. Juni wurden die versiegelten Proben, die unter anderem mit einem Bohrkopf aus dem Mondinneren geborgen wurden, zurück ins All geschickt. Dort hatte der Orbiter der Chang’e 6 Mission gewartet und den Rückflug zur Erde am 20. Juni eingeleitet.

Bildrechte: picture alliance/dpa/XinHua | Jin Liwang