Weltraumpolitik Trotz Ukrainekrieg: Warum fliegt ein Amerikaner mit Russland zur ISS?

12. September 2024, 14:50 Uhr

Am Abend des 11. Septembers 2024 erreichte ein Nasa-Astronaut die ISS an Bord eines russischen Sojus-Raumschiffes. Dabei hat die USA schwere Sanktionen gegen Russland verhängt und unterstützt die Ukraine mit Waffen und Geld. Warum also die Zusammenarbeit im Weltraum?