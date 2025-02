Eismonde mit einem unterirdischen Ozean gelten aktuell als die heißesten Kandidaten für mögliches außerirdisches Leben. Welten wie der Jupitermond Europa oder der Saturnmond Enceladus haben eine Oberfläche aus einer dicken Eisschicht, unter der sich aber mit großer Sicherheit ein viele Kilometer tiefer Wasserozean verbirgt. Forscher nehmen schon seit einer Weile an, dass diese Wasserwelten am Grund lebensfreundliche Bedingungen bieten könnten, ähnlich, wie es auf der Erde der Fall ist. Denn auch auf der Erde sind im direkten Umfeld von unterirdischen Vulkanen die ersten Bakterien entstanden.

Bildrechte: imago/StockTrek Images

Doch diese außerirdischen Bakterien nachzuweisen, könnte laut einer neuen Studie extrem schwierig werden. Im Fachmagazin Communications Earth and Environment legen Flynn Ames und Kollegen von der University of Reading in Großbritannien die Ergebnisse einer Simulation vor, die zeigt: Ähnlich wie auf der Erde entstehen wahrscheinlich auch in den außerirdischen Ozeanen Wasserschichten, zwischen denen praktisch kein Austausch stattfindet. Diese Schichten verhielten sich aller Wahrscheinlichkeit nach wie Wasser und Öl in einem Glas, schreiben die Forscher.



Das dürfte es für künftige Raumsonden schwierig bis unmöglich machen, die Existenz von Leben auf solchen Eiswelten zu beweisen oder auszuschließen. Zwar gibt es auf dem Saturnmond Enceladus sogar riesige Geysire, bei denen Wasser aus dem Ozean ins Weltall geschleudert wird. Doch wenn es innerhalb der Ozeane keine oder nur eine begrenzte Wasserumwälzung gibt, könnten Bakterien oder ihre Stoffwechselprodukte niemals die Wasserschichten erreichen, aus denen sich die Geysire speisen.