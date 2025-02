Drei Forscher aus Kanada, Ewan Wright, Aaron Boley und Michael Byers von der University of British Columbia in Vancouver, wollten es genauer wissen. In ihrer Untersuchung haben sie berechnet, wie hoch das Risiko ist, dass ein Flugzeug getroffen wird. Das Ergebnis: "Die jährliche Wahrscheinlichkeit, dass Weltraumraketenschrott mit einem Flugzeug kollidiert, beträgt eins zu 430.000." Mit anderen Worten: In einem von 430.000 Fällen, das sind 0,00000233, geschieht es. Zum Vergleich: Die Chance, in einem Jahr sechs Richtige zu tippen (wenn man jede Woche spielt), liegt bei 1 zu 270.000.