Walzerkönig Johann Strauß (Sohn) würde in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern. Und die Europäische Weltraumorganisation Esa feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Also tun sich die Strauß-Stadt Wien und die Esa zusammen und holen das nach, was ihrer Meinung nach 1977 versäumt wurde: Sie bringen den Donauwalzer ins All. Die Wiener Symphoniker spielen das Stück am 31. Mai im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Eine "Deep-Space-Antenne" der Esa wird das Signal dann ins All funken. Oder wie es auf der Internetseite des Projekts heißt, "wird der Donauwalzer in die unendlichen Weiten des Weltalls gesendet, um dort als ewige musikalische Verbindung zwischen der Menschheit und möglichem außerirdischen Leben zu erklingen."