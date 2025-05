Abseits davon zeigt sich das riesige Potenzial der Raumfahrt in der wachsenden Zahl an Start-ups, die sogar eigene Raketen ins All schicken wollen, etwa von Norwegen oder aus der Nordsee . In Taufkirchen bei München sitzt die Ariane Group, die für den Bau der europäischen Ariane-6-Rakete zuständig ist.

Am ZARM, dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, an der Universität in Bremen arbeitet die Bitterfelderin Christiane Heinicke am Aufbau von Häusern für den Mond und Mars: "Es gehen viele davon aus, dass der Mars heute so aussieht, wie die Erde in Zukunft aussehen könnte. Wenn wir den Mars untersuchen, können wir daraus Rückschlüsse ziehen, wie die Erde entstanden ist und wie sich die Erde in Zukunft entwickeln könnte."