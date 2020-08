Es war ein heißer, windiger Novembertag in Melbourne 2016. Frühlingszeit auf dem australischen Kontinent. Das Thermometer zeigte 35 Grad. Doch am Nachmittag fiel die Temperatur plötzlich stark ab. Und gegen 17 Uhr entlud sich ein starkes Gewitter. Eine Stunde später geriet das australische Gesundheitssystem an seine Grenzen, erzählt Michele Goldman, Chefin der der Hilfsorganisation " Asthma Australia ", auf der Youtube-Seite der Organisation: "Wir haben einen riesigen Anstieg in den Notaufnahmen gesehen."

Mehrere Tausend Personen mussten wegen Asthma-Symptomen und allergischen Beschwerden in Krankenhäusern behandelt werden. Zehn Menschen starben. Für Michele Goldman liegt der Zusammenhang mit dem Wetter auf der Hand: "Das liegt an den Gewittern, die Pollen aufgewühlt haben. Und Pollen sind ein bekannter Trigger für Asthma und Allergien."

US-Wissenschaftler der Universität Georgia glauben, dass Starkwinde vor dem Gewitter große Mengen an Gräserpollen und andere Allergene in die oberen Luftschichten wirbelten. Durch die anschließenden Fallwinde und den Regen kamen diese mit Allergenen beladenen Luftmassen wieder in Bodennähe und in die Atemluft. Das Unwetter könnte zudem die Pollen zerkleinert haben, wodurch besonders feine Allergene freigesetzt wurden. So fein, dass sie besonders weit in die Bronchien vordringen können. Die Australierin Jackie Faiszon erlebte, wie es ihr den Atem verschlug: "Es blockierte meine Atmung. Bis ich nicht mehr wirklich atmen konnte."