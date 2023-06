Die beiden noch fehlenden Uranus-Ringe sind so zart, dass Astronomen sie erst 2007 mit dem Hubble-Weltraumteleskop aufgespürt haben. Das James-Webb-Team ist sich sicher, die beiden fehlenden Uranusringe in kommenden Aufnahmen festhalten zu können. Der helle Planetenteil der Aufnahme zeigt die Nordpolkappe. An dessen Rande sowie am oberen Rand des Planeten sind zudem zwei helle Wolken zu erkennen. Sie gehören wahrscheinlich zu den häufigen Stürmen des Planeten.

Was hat es nun mit dem anfangs erwähnten Sturm an seinen Polen auf sich? In den letzten Jahren haben Forschende Radioteleskope wie das Very Large Array (VLA) in New Mexiko (USA) eingesetzt, um Uranus zu untersuchen. Seit 2015 haben Astronominnen und Astronomen eine bessere Sicht auf den Eisplaneten und seine Pole. Das war in den letzten Jahrzehnten anderes, denn da waren seine Pole nicht zur Erde hin ausgerichtet.