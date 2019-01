Die Wissenschaftler der Universität Scheffield haben es vor allem auf die Nadeln abgesehen. Die gelten bisher als wenig nutzbarer Abfall. Dabei hat die Lingucellulose aus der die Nadeln zu 85 Prozent bestehen echt Potential. Statt sie einfach zu verbrennen oder verrotten zu lassen, könnte man sie auch verarbeiten, so Cynthia Kartey, Doktorandin am Department of Chemical and Biological Engineering der Uni Sheffield.

Diese Zuckerverbindungen und Phenole würden jetzt etwa in Haushaltsreinigern oder Mundspülung verwendet, so Kartey. Aber sie könnten auch in Süßungsmittel umgewandelt und in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden. Oder, so die Forscherin in einer Mitteilung der Uni, wir machen Farbe daraus.