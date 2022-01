Wenn Unterwasservulkane ausbrechen, dann quillt aufgrund von heftigem Druck Magma durch eine Spalte in der Erdkruste aus dem Meeresboden. Im Meer erkaltet sie dann und wird zu vulkanischem Gestein. So entstehen Inseln. Nur selten erreicht der Ausbruch die Meeresoberfläche, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler registrieren sie oft nur nachträglich, wenn sie zum Beispiel warme Wassersäulen an der Oberfläche entdecken. Die Unterwasservulkane sind dennoch echte Energiemonster: Brechen sie aus, setzen sie enorme Mengen an Wärmeenergie frei. Eine Untersuchung der University of Leeds kommt auf ein bis zwei Billionen Watt – genug, um die ganzen USA mit Strom zu versorgen.

Tonga liegt auf dem Pazifischen Feuerring, wo die Pazifische sich unter die Indisch-Australische Platte schiebt. Bildrechte: Earth System Knowledge Platform

Wo die Platten sich reiben

Die meisten Unterwasservulkane befinden sich dort, wo die Platten der Erdkruste aufeinandertreffen. Zum einen entstehen sie dort, wo sich zwei Platten auseinanderbewegen und sich am Meeresboden eine Spalte auftut, dort kann das Magma an die Oberfläche strömen. Und zum anderen sind sie auch an den Plattengrenzen zu finden, wo sich eine schwere ozeanische Platte unter eine Kontinentalplatte schiebt. Die sinkt an der Plattengrenze hinab und schmilzt nach und nach. Deshalb gibt es vor Küsten besonders viele aktive Unterwasservulkane. Wenn so ein "submariner" Vulkan dann besonders aktiv ist und durch zahllose Ausbrüche in die Höhe über die Wasseroberfläche hinauswächst, entstehen Inseln. So sind auch Japan oder die karibischen Inseln entstanden.

Schematische Darstellung einer Subduktionszone Bildrechte: Earth System Knowledge Platform Subduktionszone Der Kollisionsprozess von Erdplatten wird als Subduktion bezeichnet. Die Subduktionszone ist der Bereich, in dem die ozeanische sich unter die kontinentale Platte schiebt. Dadurch wird sie nach unten ins Erdinnere gedrückt und schmilzt durch die große Hitze, wodurch ein hoher Druck auf das dortige Magma entsteht. Wird der zu groß, sucht es sich einen Weg an der Plattengrenze nach oben und Vulkanketten entstehen.

Im Südwestpazifik – also in der Region, in der auch der Inselstaat Tonga liegt – schiebt sich die Pazifische Platte unter die Indisch-Australische Erdkrustenplatte. Die Pazifische Platte bewegt sich dabei mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 24 Zentimeter pro Jahr. Dadurch sind auch zwei Tiefseerinnen entstanden, bekannt als Kermadec-Tonga-Graben. Seine tiefste Stelle liegt 10.882 Meter unter der Meeresoberfläche.

The Ring of Fire - Vulkane umschließen den Pazifik

Wenn man weiß, dass Unterwasservulkane besonders häufig entlang mittelozeanischer Rücken und hinter den Subduktionszonen der Tiefseegräben entstehen, dann ist natürlich naheliegend, wo sie zu finden sind: Dort, wo die Erdplatten aufeinandertreffen oder sich voneinander wegbewegen, wie etwa im Atlantischen Ozean am Mittelatlantischen Rücken. Aber zum Beispiel auch im Mittelmeer treten Unterwasservulkane auf – in der Ägäis zum Beispiel oder vor Italiens Küste. Dort taucht die Afrikanische Platte unter die Eurasische Platte ab. Und dann gibt es noch sogenannte Hotspots: Auch wenn tektonische Platten über diese Punkte gleiten, kann es zu einer speziellen Form des Vulkanismus kommen. Die Inselkette von Hawaii ist zum Beispiel so ein Hotspot.