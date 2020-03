Astronomen haben in den vergangenen 30 Jahren über 4.000 extrasolare Planeten entdeckt, also solche Himmelskörper, die sich um einen anderen Stern als unsere Sonne drehen. Die meisten der gefundenen Exoplaneten sind sogenannte heiße Jupiter, also Gasriesen, die ihren Stern in sehr engem Abstand umkreisen, etwa so wie der Merkur die Sonne oder noch näher. Dass diese Planetenklasse so dominant ist in den Beobachtungen hat einen einfachen Grund: Sie ist am einfachsten mit der sogenannten Transitmethode aufspürbar. Dabei wird der Planet nur indirekt beobachtet, nämlich als Schatten, den er vor seinem Stern erzeugt.

Die Forscher um Ben Mazin von der Universität Santa Barbara haben den Photonensensor MID entwickelt, der die Suche nach einer zweiten Erde vorantreiben soll. Bildrechte: Ben Mazin