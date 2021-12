Ohne einen Fahrer, der hier Operator heißt und im Notfall eingreifen kann, kommen die autonomen Busse auch in Monheim noch nicht aus. Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack

Die Fahrzeuge des Typs Easymile EZ 10 sind bereits in einigen Städten unterwegs. Auch in Magdeburg werden sie in einem Modellprojekt getestet, hier sind sie zwischen Seumestraße und Heinrich-Heine-Platz unterwegs. In Monheim verbinden sie den Busbahnhof mit der angrenzenden Altstadt. Beim diesjährigen virtuell stattfindenden Chaos Communication Congress (RC3) hat Frank Niggemeier-Oliva von den Bahnen Monheim die ersten Erfahrungen mit der Technologie geschildert.



Zunächst: Völlig autonom sind die Busse noch nicht unterwegs. In jedem Fahrzeug muss immer noch ein Fahrer – hier wird er Operator genannt – mitfahren, der zur Not mit einem Joystick eingreifen und den Bus um ein unerwartetes Hindernis herum steuern kann. Solche Hindernisse können Beispielsweise andere Autofahrer sein, die mit Warnblinker auf der Straße stehen. An solchen Situationen muss der Autopilot bisher passen.