Bereits jetzt erfährt die Mobilität in modernen Industriegesellschaften einen tiefgreifenden Wandel - weg von traditionellen Transportmitteln hin zu immer mehr Tür-zu-Tür-Diensten. Bisherige Analysen legen nahe, dass angesichts dieses Trends klassische öffentliche Verkehrsmittel künftig immer mehr Marktanteile an bequemere autonome Fahrzeuge verlieren werden. Dass bleibt wahrscheinlich nicht ohne negative Folgen für die Umwelt.

Doch Forscher der University of Wisconsin in den USA wollten genauer wissen, welche konkreten Umweltauswirkungen autonome Fahrzeuge hinsichtlich Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Feinstaub und Schadstoffen mit sich bringen. In einer Umfrage unter den Einwohnern der Großstadt Madison/Wisconsin (260.000 Einwohner) fragten die Wissenschaftler, wie sich die Existenz autonomer Fahrzeuge auf die Nutzung traditioneller Verkehrsmittel auswirken würde.



Dabei gaben fast ein Drittel der Befragten (31 Prozent) an, dass sie, wenn sie die Wahl zwischen autonomen Taxis, Privatfahrzeugen, Bussen und Fahrrädern hätten, sich immer für die autonomen Fahrzeugtaxis entscheiden würden. Erst an zweiter Stelle folgten Privatfahrzeuge, während Busse aufgrund von notwendigen Fußwegen und Wartezeiten ganz unten auf der Beleibtheitsskala standen.