Der Bus hat ja gar keinen Fahrer! Keine Angst, das muss so. Bald sind in Magdeburg intelligente fahrerlose Busse unterwegs. Ab August startet die Otto-von-Guericke-Universität den Testbetrieb mit dem vollautomatisierten französischen Kleinbus EZ10 zwischen der Seumestraße und dem Heinrich-Heine-Platz. Zuvor müssen noch die Teststrecke vermessen, technische Details wie etwa automatische Rollstuhlrampen getestet und Mitarbeiter*innen geschult werden.

Der Bus hat Platz für bis zu sechs Fahrgäste, fährt 25 km/h schnell und eignet sich für Strecken von bis zu fünf Kilometern. Moment, fünf Kilometer? Das ist aber nicht weit? Muss es auch nicht. Die autonomen Busse gelten als vielversprechend um die sogenannte letzte Meile zurückzulegen, also die Distanz zwischen der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und dem Wohnort. So soll der Anreiz geschaffen werden, auf das eigene Auto zu verzichten, denn die Hemmschwelle dafür, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen, ist natürlich umso höher, je weiter entfernt so ein Verkehrsmittel von einem ist.