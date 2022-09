Axolotl sind kleine, natürlicherweise in Mexiko lebende Amphibien, deren außergewöhnliche Heilungsfähigkeit Forscher seit langem interessiert. Die Tiere können sogar verlorene Gliedmaßen wie Beine nachwachsen lassen. Jetzt zeigt eine neue, im Fachjournal Science publizierte Studie, dass Axolotl auch Teile ihres Gehirns erneuern können. Acht Wochen nach einer Verletzung im Vorderhirn, das auch für die Verarbeitung von Gerüchen zuständig ist, waren den Forschenden zufolge alle verlorenen Nervenzellen ersetzt worden.

Zum Teil hätten sie ihre alten Verbindungen zu Nachbarzellen wieder aufgebaut, so Katharina Lust vom Wiener Research Institute of Molecular Pathology (IMP), Mitautorin der Studie. "Ob das wieder hergestellte neuronale Netzwerk dann auch tatsächlich wie zuvor funktioniert, wissen wir aber noch nicht."

Die Forscher identifizierten zudem Gruppen von Nervenzellen im Axolotl-Gehirn, die dem Hippocampus von Mäusen und Schildkröten entsprechen, einer Region, die für Gedächtnis und Lernen zuständig ist. "Die Kartierung von Zelltypen im Axolotl-Gehirn bringt nicht nur evolutionäre Einblicke in das Gehirn von Wirbeltieren, sondern ebnet auch den Weg für innovative Forschung zur Gehirnregeneration", so Tanaka.

Ziel sei es zu verstehen, was Hirnstammzellen nach einer Verletzung tun – welche Gene sie aktivierten, wie sie interagierten und wie sie Neuronen wiederherstellten, die die verlorenen Verbindungen wieder knüpften. So wollen die Forscher nachvollziehen, wie die Zellen die Heilung organisieren, also wann welche Zelle wie aktiviert wird.