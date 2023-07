Ein internationales Team aus Forschenden unter Leitung der italienischen Universität Milano-Bicocca hat 38 Seen und Talsperren auf der ganzen Welt untersucht. Das Ergebnis: Mikroplastik fand sich selbst in entlegenen Regionen – insgesamt wurden die Bestandteile in allen untersuchten Seen gefunden. Überrascht waren die Forschenden allerdings vom Ausmaß der Verschmutzung: Die am stärksten belasteten Seen übertrafen sogar die subtropischen Ozeanwirbel – eine Region, die als eine Art Sammelstelle für Mikroplastik und Müll in unseren Weltmeeren gilt.

Konzentrationen von über 10 Partikeln pro Kubikmeter

Um zu ermitteln, wie viel Mikroplastik in einem See enthalten war, filterten die Forschenden jeweils rund 140 Kubikmeter Seewasser. Gezählt wurden anschließend nur Mikroplastikpartikel, die größer als 0,25 Millimeter waren. Im Ergebnis waren 45 Prozent der untersuchten Seen mit mehr als einem Partikel pro Kubikmeter verunreinigt. In den am stärksten verschmutzten Seen fanden die Forschenden sogar über 10 Partikel pro Kubikmeter.

Die hohe Mikroplastik-Konzentration in Seen ist zum einen ein Problem für die Umwelt oder für die Freizeitnutzung von Seen – darüber hinaus werden einige der am stärksten verschmutzten Seen aber auch als Trinkwasserquellen genutzt. Beispielsweise der Lago Maggiore in Italien, der Luganer See in der Schweiz oder Lake Tahoe in den USA.

Tannenwälder rund um South Lake Tahoe. Auch hier ist die Mikroplastik-Verunreinigung problematisch. Bildrechte: IMAGO/ingimage

Seen müssen in den Kampf gegen Mikroplastikverschmutzung einbezogen werden