Bei solch grünen Blättern im Wald juckt es vielen in den Fingern: Es ist doch Bärlauchzeit! Aber nicht alles, was grün und länglich aussieht, ist auch ein Bärlauch-Blatt. Wenn neben solchen Blättern wie hier gezeigt, solch rosafarbene Blütenkelche stehen wie im rechten Bild, dann heißt es: Finger weg! Das ist nämlich die giftige Herbstzeitlose und ihre Blätter gehören in keinen Salat, keine Suppe, keinen Brotaufstrich.

Dr. Dagmar Prasa ist Humantoxikologin und arbeitet in der Giftnotrufzentrale in Erfurt. Wenn dort jemand anruft, weil er fürchtet, sich im Wald "vergriffen" zu haben, wird versucht, anhand von Beschreibungen der Anrufer oder eingeschickten Fotos herauszufinden, was da genau verzehrt wurde. Die Statistik im Haus zeigt: In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Anrufer, die sich wegen möglicher Bärlauch-Verwechslungen gemeldet hatten, angestiegen, hat sich seit 2012 mehr als verdreifacht, von 13 auf 42 und 47 in den beiden Pandemiejahren. 2022 gab es schon fünf Anrufe und die Saison hat gerade erst angefangen.