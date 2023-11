Megastoff Cellulose: Nachhaltige Herstellung durch Bakterien

Schauen Sie sich einmal genau um. Links, rechts, an Ihren Wänden entlang, die Kleidung, die Möbel, im Medizinschränkchen und der Speisekammer. Sie sind umgeben von Cellulose. Der Stoff begleitet uns nahezu ununterbrochen und in allen Bereichen unseres Alltags. Selbst wenn sie sich die Kopfhörer aufsetzen, um Ihre Lieblingsmusik anzuhören – auch da schwingt sie mit, in der Membran, die die geliebten Klänge weiterträgt.

Um Cellulose zu gewinnen, wird Pflanzenmaterial, in erster Linie Holz verwendet. Weil die Celluslose-Nachfrage aber so groß ist, wird sie nicht nur aus Resten der Holzindustrie gewonnen; Wälder werden vielmehr aktiv gerodet. Im Sinn von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist das natürlich nicht. Um Wälder zu erhalten, Biodiversität zu schützen, Bodenerosion vorzubeugen und die Erderwärmung einzudämmen, braucht es auf diesem Gebiet also effektivere und nachhaltigere Ansatzpunkte. Hier kommen Bakterien ins Spiel. Zum Beispiel Essigsäurebakterien. Die sind nämlich auch in der Lage, Cellulose herzustellen. In der Wissenschaft wird daran schon seit ein paar Jahren geforscht.

Generell gibt es sehr viele Anwendungsbereiche für die bakterielle Cellulose. Diese weiter zu erforschen, hat sich INNOVENT e.V. vorgenommen. Aktuell können die Forschenden in Jena nur in sehr kleinem Maßstab bakterielle Cellulose herstellen. "Wir sprechen hier von 50 bis 100 Millilitern. Unser Projekt soll aber in Richtung einer Pilotanlage gehen, in der wir 50 bis 70 Liter machen", sagt Ronja Breitkopf. Zwar gäbe es schon vereinzelt Publikationen, in denen die Produktion bakterieller Cellulose im 250 Liter Maßstab beschrieben wird, doch im industriellen Maßstab wird das Verfahren noch nicht angewendet.



In welcher Richtung die Forschung in Jena konkret weitergeht, hängt auch ein bisschen vom Interesse der Firmen ab, die sich auf dem Feld der bakteriellen Cellulose bewegen möchten, erläutert Ronja Breitkopf. Diese könnten auf die Forschenden in Jena zukommen und mit ihnen gemeinsam herausfinden, in welchem Bereich die bakterielle Zellulose bei ihnen Anwendung finden kann.