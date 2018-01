Das Rumpelstilzchen, das die Müllerstochter Gold aus Stroh spinnen lassen kann oder der Goldesel, der das Gold aus seinem... Sie wissen schon: Die Brüder Grimm schrieben ihre Märchen gern über Wesen, die das wertvolle Edelmetall herstellen. So betrachtet, hätten die Märchenbrüder ihre Geschichten auch über das Bakterium C. metallidurans schreiben können. Denn auch das produziert Gold - und zwar ganz nebenbei.

C. metallidurans lebt vor allem in Böden, die mit zahlreichen Schwermetallen angereichert sind. Die gibt es praktisch überall auf der Welt. Wenn man von diesen giftigen Metallen absieht, sind die Lebensbedingungen in diesen Böden aber nicht schlecht: Es gibt genügend Wasserstoff zur Energiespeicherung und nahezu keinerlei Konkurrenz. Will ein Organismus hier überleben, muss er jedoch eine Möglichkeit finden, sich gegen diese Gifte zu schützen.

Gold als Abfallprodukt

Das Bakterium C. metallidurans bildet winzig kleine Gold-Nuggets. Bildrechte: American Society for Microbiology Dietrich Nies, Professor für Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle (MLU), hat gemeinsam mit australischen Kollegenvon der Universität Aderlaide bereits 2009 nachgewiesen, dass C. metallidurans auf biologischem Weg Gold ablagern kann. Welche genauen Prozesse dabei jedoch ablaufen und warum sie das tun, war bislang unbekannt. Dem sind die Forscher nun auf die Schliche gekommen: Gold gelangt auf demselben Weg wie Kupfer in das Innere der Bakterien. Letzteres ist für C. metallidurans einerseits ein lebenswichtiges Spurenelement.

Kommen die Kupfer- und Goldteilchen in Berührung mit den Bakterien, laufen vielfältige chemische Prozesse ab. Dabei wird Kupfer, das eigentlich in einer schwerer aufnehmbaren Form vorliegt, in eine für das Bakterium wesentlich leichter aufnehmbare Form umgewandelt und so gelangt es in das Zellinnere. Das Gleiche passiert auch mit den Gold-Verbindungen. Wenn sich im Inneren der Bakterie zu viel Kupfer befindet, wird es normalerweise durch das Enzym CupA wieder nach außen abgepumpt.

Wenn im Inneren der Bakterie aber zusätzlich Gold-Verbindungen vorhanden sind, kann das Enzym seine Wirkung nicht entfalten - die giftigen Kupfer- und Gold-Verbindungen bleiben im Zellinneren. In Kombination sind Kupfer und Gold sogar noch giftiger als alleine. Prof. Dr. Dietrich Nies, Mikrobiologe an der Uni Halle

Um dieses Problem zu lösen, aktivieren die Bakterien noch ein weiteres Enzym: CopA. Es kann die Kupfer- und Gold-Verbindungen wieder in die ursprünglichen, schwerer aufnehmbaren Formen umwandeln. "Dadurch gelangen weniger Kupfer- und Goldverbindungen in das Innere der Zelle, das Bakterium wird weniger vergiftet und das Kupfer-Abpump-Enzym kann ungehindert überschüssiges Kupfer entsorgen." Eine weitere Folge: Die schwerer aufnehmbaren Gold-Verbindungen verwandeln sich im Außengebiet der Zelle in nanometerkleine, harmlose Goldnuggets", fasst Nies zusammen.

In Australien finden sich oft Goldspuren im Boden und dort hat das Bakterium es dann auch geschafft, das zu verdauen. Deshalb finden wir dort - wenn ein Schürfer im Fluss ein Nugget findet - auch einen ganzen Film der Bakterien auf dem Nugget. Dietrich Nies, Mikrobiologe

Ein Ansatz für die Goldgewinnung der Zukunft?

Eine Aufnahme der Goldkörnchen, die das Bakterium produziert. Bildrechte: Technische Universität München In der Natur spielt C. metallidurans eine zentrale Rolle bei der Bildung von sogenanntem sekundären Gold, das im Anschluss an die Verwitterung von primären, geologisch entstandenen alten Golderzen entsteht. Es wandelt die bei der Verwitterung entstandenen, giftigen Goldteilchen in harmlose Goldpartikel um und bildet so Goldnuggets. Die deutsch-australische Forschergruppe liefert mit ihrer Publikation wichtige Erkenntnisse über die zweite Hälfte des bio-geochemischen Gold-Zyklusses.