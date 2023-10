Tatsächlich tut sich eine Menge im Bereich der Batterieforschung. Wir haben zum einen die Hochskalierung der heutigen Lithium-Ionen-Technologie, die ja schon sehr weit ausgereift ist und die in die großen Anwendungen wie die Elektrofahrzeuge reinkommt. Gleichzeitig findet Forschung an neuen Batteriespeichersystemen statt, und da ist insbesondere das Thema Festkörperbatterien zu nennen, mit denen die Eigenschaften der Batterien noch weiter verbessert werden können. Also sowohl die Lebensdauer, die jetzt hier im Fokus der Veröffentlichung steht, aber auch die Energiedichte, Steigerung und die Erhöhung der Sicherheit sind da die Gründe, warum man sich mit diesen neuen Systemen auseinandersetzt.

Also so einfach ist es nicht. Da müssen mehrere Faktoren dann am Ende auch tatsächlich unterm Strich passen. Wie ist denn da Deutschland gegenüber der Konkurrenz aufgestellt? Zum Beispiel aus China? Denn gerade so bei E-Autos sind ja die Chinesen im Moment die, die den Markt dort beherrschen.

Ja, die Lebensdauer wird ja maßgeblich durch die Batterien und da insbesondere durch die Batteriezellen bestimmt. Und bisher gibt es ja in Europa noch nicht die große Massenfertigung von Batteriezellen für die Elektromobilität, sodass die Batteriezellen in Elektroautos auch heute insbesondere aus Asien oder von asiatischen Herstellern kommen. Die Herstellung von Batteriezellen in Europa ist im Aufbau und ich denke, dass dort zunächst keine großen Sprünge in der Performance zu erwarten sind. Da werden sich die deutschen Batteriezellen nicht so deutlich von den asiatischen Batteriezellen unterscheiden. Was dann wirklich jetzt in der Forschung passiert, was im Labor passiert, das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Und da denke ich, sind führende Gruppen auch in Europa und Deutschland zu finden, die dort die Grundlagen legen für die nächste Generation von Batteriezellen.