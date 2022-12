Forschende von der University of Texas um Ronald DePinho haben nun jedoch eine Immuntherapie entwickelt, die bei Versuchen an Mäusen und Menschen schon Behandlungserfolge gezeigt hat. Dabei geht es im Kern um die nähere Umgebung des Tumors, die noch nicht von Krebszellen befallen ist (TIME in der englischen Abkürzung). Diese wird sowohl mit blutbildenden Suppressorzellen als auch mit T-Zellen, die beide bei der Immunantwort mitwirken, so verändert, dass die körpereigene Tumorabwehr in der Folge effizienter funktioniert. Sie wurden als dritte Therapie neben den bislang bekannten Behandlungen der Checkpoint-Hemmer 41BB und LAG eingesetzt.



"Diese dreifache Therapieform führte in unseren Versuchen zu einer unerwarteten Verbesserung bei der Heilung", erklärt DePinho. Denn bisher habe sich Bauchspeicheldrüsenkrebs als sehr unzugänglich für Immuntherapien gezeigt, bei der neuartigen Kombination konnte er jedoch erfolgreich zurückgedrängt werden. "Eines Tages könnten unsere Entdeckungen auch den Patienten konkret helfen", hofft DePinho.



Das Problem war bisher, dass sich Tumore im Pankreas als "nicht-immunogen" gezeigt haben, also nicht auf gewöhnliche Therapien reagiert haben, bei denen sogenannte Immuncheckpoint-Inhibitoren zur Aktivierung des Immunsystems verwendet werden. Warum das so ist, konnte noch nicht vollständig erforscht werden. Mit der neuartigen Therapieform der texanischen Wissenschaftler könnte dieses Problem umgangen werden. Sie muss sich nun noch in klinischen Studien bewähren.