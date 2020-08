Viren von Ast zu Ast Können auch Bäume die Grippe bekommen?

Denn wenn so ein Virus in einer Baumschule auftaucht, können schnell zahlreiche Jungbäume betroffen sein. Das Team forscht derzeit in mehreren Projekten an der Verbreitung von Pflanzenviren in Straßen- und Parkbäumen, um künftig Handlungsempfehlungen für den Umgang mit virusinfizierten Bäumen in Forst und Stadt geben zu können.