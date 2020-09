Forscher des Karolinska Institutet in Stockholm, der Medizinischen Universität Wien in Österreich und der Harvard University in den USA konnten erstmals alle Zellarten sowohl in Mauszähnen als auch in menschlichen Zähnen identifizieren und charakterisieren. Dazu nutzten sie eine Einzelzell-RNA-Sequenzierungsmethode und die genetische Analysen.