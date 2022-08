Spielt es für meine Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle, ob ich mit Brüdern oder Schwestern aufwachse? Das hat eine Forschungsgruppe der Uni Leipzig zusammen mit einem Team aus Zürich und Neuseeland untersucht. Der Tenor bisheriger Studien: Geschwister lernen voneinander und nehmen so genannte geschlechtskonforme Verhaltensweisen des andersgeschlechtlichen Geschwisters an, also Merkmale, die in der Gesellschaft als "typisch männlich" oder "typisch weiblich" beschrieben werden. Oder sie verhalten sich genau entgegengesetzt, zur Abgrenzung vom Geschlecht des Geschwisters. In beiden Fällen würde das Geschlecht der Geschwister die Persönlichkeitsentwicklung indirekt beeinflussen.