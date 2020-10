Wolfsbegegnungen Zwischen Respekt und Faszination

Dass wir einem Wolf ganz zufällig in unserem Alltag begegnen, kommt selten vor. Denn am sichersten fühlt er sich im Wald, er hält lieber Abstand zu uns Menschen. Wer sich jedoch regelmäßig in Isegrimms bevorzugtem Lebensraum aufhält, trifft ihn immer häufiger - nicht mehr nur in Brandenburg, sondern längst auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wie es sich anfühlt, dem Rückkehrer Aug´ in Aug´ gegenüberzustehen, berichtet ein Jäger aus dem Muldental. Vor etwa 10 Jahren begegnete er zum ersten Mal gleich mehreren Wölfen - damals noch weit weg im brandenburgischen Lieberose. Er war am hellichten Tag mit seinem Auto auf einem Waldweg unterwegs gewesen, um Wildschweine anzufüttern.

Ich hatte zuerst einmal Angst um meinen Hund. Mir war klar: Den kann ich jetzt nicht laufen lassen. Der bleibt an der Leine. ein Jäger aus dem Muldental

Dennoch ging der Jäger zur Kanzel, um von dort aus nach Wild Ausschau zu halten - wenn auch mit einem unguten Gefühl, wie er selbst sagt. Besonders, als es dunkel wurde und er durch den Wald zum Auto zurückging, einen schmalen Weg entlang, gesäumt vom Dickicht. Er habe bis dahin nie eine Kurzwaffe, also eine Pistole dabei gehabt. Von diesem Tag an schon. Eine schlechte Erfahrung mit dem Wolf habe er nie gemacht, sei weder angeknurrt noch bedroht worden. Doch das komische Gefühl, das blieb.

Versteckt im Wald fühlt sich der Wolf am sichersten. Bildrechte: Heiko Anders / NABU

Es sollte nicht die einzige Begegnung mit einem Wolf für den Jäger bleiben. Später, während eines sogenannten Morgenansitzes, hatte er ein Wildschwein erlegt. Als er sich dem Tier nähern wollte, sah er, dass sich Gäste einstellten, die sich ebenfalls dafür interessierten: Wölfe.

Als ich hinging, hatte ich schon Bedenken, wie die Wölfe reagieren würden, wenn ich mich nähere. Aber es ist mir gelungen, sie bereits aus der Ferne zu vertreiben. ein Jäger aus dem Muldental

Spannend werde es noch einmal, wenn das erlegte Tier in der einbrechenden Dunkelheit am Waldboden aufgebrochen wird (waidmännisch für "ausnehmen", anm. d. Red.). Dann sei es von Vorteil, wenn man nicht allein sei, so der Jäger. Er hat das Glück, dass seine Frau ebenfalls Jägerin ist und ihm in einer solchen Situation dann und wann mit einer starken Taschenlampe und geschulterter Waffe Rückendeckung gibt.

Auch sie hat ihre ersten Wölfe in Lieberose in freier Natur gesehen, inzwischen aber auch schon öfter im heimatlichen Muldental. Dort traf sie einen Wolf vor etwa drei Jahren zum ersten Mal. Es war während eines Nachmittagsansitzes auf Rehwild - an einem Waldstück, an dem sich sonst immer Rehe zeigten, weil sie dort durch einen Salzleckstein regelmäßig angelockt werden. An diesem Tag blieben die Rehe aus, dafür zeigte sich im letzten Tageslicht ein Wolf. Die Jägerin erinnert sich noch heute genau an diesen Moment.

Das erste Gefühl war eine Gänsehaut. Dann dachte ich ein bisschen mit Sorge: Jetzt haben wir die Wölfe tatsächlich im eigenen Revier. eine Jägerin

Diesen Wolf noch einmal vor die Kamera zu bekommen, ist nicht gelungen. Aber die Jäger sind sich sicher, dass er längere Zeit da war. Ihre Indizien: Das Rehwild sei danach zurückhaltender gewesen, habe sich im Dickicht versteckt und sei seltener zu sehen gewesen. Auch Risse hätte es in der Umgebung gegeben.

Immer häufiger sichten Jäger Wölfe oder deren Hinterlassenschaften in ihren Revieren - im Umland von Leipzig zum Beispiel im Planitzwald (ca. 30 km westlich von Leipzig), in Bad Düben, in Wermsdorf und in Arzberg (ca. 12 km südwestlich von Torgau). Sie sind in Sorge, dass der Bestand überhand nehmen könnte, wünschen sich deshalb, dass ihre Beobachtungen im Wolfsmonitoring berücksichtigt werden und haben in Zusammenarbeit mit weiteren Interessenverbänden Vorschläge für das Wolfsmanagement in Deutschland erarbeite.

Truppenübungsplatz Ohrdruff 2003: Familie Wolf "Backstage"

Biologe und Tierfilmer Sebastian Koerner bringt gut versteckt Foto- und Videofallen an, um das Verhalten wild lebender Wölfe zu dokumentieren. Bildrechte: MDR/Längengrad Filmproduktion/Sebastian Koerner Aus einem ganz anderen Grund trifft Biologe und Tierfilmer Sebastian Koerner immer wieder auf Wölfe. Er studiert ihr Verhalten und ermöglicht mit seinen Aufnahmen Einblicke ins Leben wilder Rudel. Auch er kann sich noch genau an seine erste Wolfsbegegnung erinnern. Im Frühsommer 2003 war er gemeinsam mit seiner Frau Gesa Kluth auf dem Truppenübungsplatz in Ohrdruff, um Ausschau nach Hinweisen für Jungtiere zu halten. Zunächst fanden sie auf einem Weg eine Wolfslosung, also Wolfskot. Das war damals schon eine kleine Sensation.

Dann hörten wir ein Wuffen, schauten hoch und sahen etwa 25 Meter von uns entfernt parallel zum Weg den Wolfsvater laufen. Sebastian Koerner, Biologe und Tierfilmer

Ihm folgte die Mutterwölfin, die Fähe. Hätte sich der Wolf nicht durch seine Laute bemerkbar gemacht, wäre er sicher ungesehen an Sebastian Koerner und Gesa Kluth vorbeigezogen. Nur selten kommunizieren Wölfe so mit dem Menschen, Sebastian Körner hat so etwas auch nie wieder erlebt. Damals war das Verhalten des Wolfsvaters für die beiden Forscher ein sicheres Indiz dafür, dass die Welpen ganz in der Nähe waren.

Als wir uns zurückziehen wollten, begegneten wir noch einem Jährling, der laut bellte und unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Er wollte uns mit Sicherheit von den Welpen ablenken. Sebastian Koerner