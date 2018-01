Jemandem Hallo sagen – so schwer kann das ja nicht sein. Meint man. Manchmal kann eine Begrüßung aber auch richtig peinlich werden. Soll man jetzt die Hand geben, ist mein Gegenüber ein Umarmer, kommt das erste Küsschen auf die linke oder die rechte Wange – und überhaupt, gebe ich jetzt zuerst der Dame oder dem Ältesten die Hand? Leichtes Nicken ohne Berührung, schüchternes Winken, ausgeklügeltes Fäuste aufeinander prallen lassen und Fingerhakeln. Ist doch gar nicht so leicht, jemanden zu begrüßen.

Bildrechte: imago/i Images

Begrüßungen haben mehrere Funktionen. Zum einen kann man durch die Begrüßung herausfinden, wer einem da gerade gegenüber steht. Kommt er in Frieden oder muss ich mich in Acht nehmen? Beim traditionellen Hongi in Neuseeland zum Beispiel legen die Menschen zuerst ihre Stirn, dann ihre Nasen aufeinander und schütteln einander die Hände. So können sie den Atem ihres Gegenübers spüren und austauschen. Danach folgt meist ein Essen.



Damit ist der Besucher ein Teil der Familie geworden. Zugegeben, das Ritual wird nur noch sehr selten praktiziert, aber man hat doch die Chance sein Gegenüber ganz genau unter die Lupe zunehmen.



Zum anderen sagt eine Begrüßung auch viel darüber aus, welchen gesellschaftlichen Rang eine Person hat. Vor Ranghöheren wird geknickst, sich verbeugt oder gar in die Knie gegangen. Menschen vom gleichen Rang begrüßen sich eher mit Handschlag, Küsschen oder einer Umarmung.