Beharrlichkeit zahlt sich aus, Flexibilität nicht minder: Bestimmte Verhaltensmuster führen dazu, dass Arten ihren Lebensraum ausweiten, statt in ihrem Bestand dezimiert zu werden. Das haben Forschende des Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie sowie zwei US-Universitäten am Beispiel von Vogelpopulationen in Nordamerika herausgefunden. Hintergrund sei das Phänom, dass insbesondere durch menschliche Eingriffe sowohl Bestand als auch Verbreitungsgebiet von einigen Arten drastisch zurückgehen, andere jedoch weiterhin gedeihen.