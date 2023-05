Das Ergebnis: Zwischen 2012 und 2019 ist dort die Zahl der Arbeitsplätze sogar gestiegen und zwar je nach Branche um ein bis zwei Prozent. Dies liegt laut den Forschenden daran, dass die Automatisierung zwar auch zu Jobverlusten geführt habe, es in der Gesamtbilanz aber einen Zuwachs gegeben habe. Die Studie deutet insgesamt darauf hin, dass ein Verlust von Arbeitsplätzen durch den technischen Fortschritt ausgeglichen wird, indem neue Aufgaben auch im Zuge digitalisierungsbedingter Produktivitätssteigerungen entstehen. Allerdings zeichnet sich in diesem Zusammenhang bislang kein Aufholprozess strukturschwacher Regionen ab, da die Beschäftigung vor allem in wirtschaftsstarken städtischen und ländlichen Regionen zugenommen hat.

Ein Großteil der untersuchten Regionen (zwölf) lag dabei in Bayern und Baden-Württemberg - dort arbeiteten über 45 Prozent der Beschäftigten in Tätigkeiten, von denen nach heutigem Stand der Technik bereits ein großer Teil automatisiert werden könnte. In allen anderen Bundesländern zusammen gab es nur vier vergleichbare Regionen (je zwei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen). Die Studie basiert auf Daten der Bundesagentur für Arbeit sowie auf regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstatistiken für die Jahre 2012 bis 2019.