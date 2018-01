Artensterben Wie viele Pestizide sind in den Gewässern?

Pestizide kommen in der deutschen Landwirtschaft vielerorts zum Einsatz. Oft landen sie auch in nahegelegenen Gewässern. Mit 190 Messstationen in ganz Deutschland, allesamt platziert in Gewässern am Rand von Ackerflächen, will das Umweltforschungszentrum jetzt herausfinden: Sorgen die Pestizide für ein Artensterben im Wasser?

von Annegret Faber