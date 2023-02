Prof. Dr. Robert Ranisch, Juniorprofessor für Medizinische Ethik an der Universität Potsdam relativiert die Studienergebnisse: "Dieses hypothetische Szenario hat nichts mit den gegenwärtigen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin zu tun und ist spekulativ." Er sieht darin ein reines Gedankenexperiment, denn ein kostenloses, sicheres und zuverlässiges genetisches Screening hält er derzeit für unrealistisch. Zustimmung erfährt er von Prof. Dr. Hille Haker vom Lehrstuhl für Christliche Ethik an der Loyola University Chicago: "Kinderwunschbehandlungen sind ein lukrativer Markt, der sicher nicht, und schon gar nicht in den USA eine kostengünstige oder gar kostenfreie Nutzung der PGT-P gewährt."

Prof. Dr. Guido de Wert, Professor für Ethik in der Reproduktionsmedizin und Genforschung an der Maastricht University/Niederlande, sieht auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der zukünftigen Kinder gefährdet. "Da viele PGT-P-Embryonen, die als 'zweiter oder dritter Klasse' eingestuft werden, möglicherweise in einem späteren Zyklus transferiert werden, bedeutet das Verfahren de facto eine Vorauswahl künftiger Kinder im Hinblick auf ihre Anlagen für eventuelle multifaktorielle Störungen und nichtmedizinische Merkmale." Allein der Zeitpunkt der Implantation im Mutterleib gäbe also Auskunft über die genetischen Eigenschaften. "Was ist mit dem Recht künftiger Kinder auf Nichtwissen? Was ist mit den möglichen negativen Auswirkungen, zum Beispiel der Stigmatisierung, die mit einem hohen genetischen Risiko für psychiatrische Störungen verbunden ist?“, fragt de Wert und empfiehlt, die Debatte über PGT-P auszudehnen. Es sei nur ein Schritt auf dem Weg zu einer künftigen Ganzgenomsequenzierung und -analyse von Embryonen, die in vitro gezeugt wurden. Und das kompliziere das Szenario und die damit verbundenen normativen Fragen noch weiter.