Zwei Varianten von vielen, bei denen sich immer eine grundsätzliche Frage stellt: "Naturbasierte Lösungen haben weniger Risiken rund um Umweltaspekte, sind aber dafür nicht so permanent." Das sagt Daniela Thrän, Leiterin des Bereichs Klimaenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. "Bei der Technik fehlt uns im Moment in Deutschland noch die ganze Frage, wie wir CO2, das wir direkt aus der Luft abscheiden, eigentlich dann transportieren und speichern wollen." Bildrechte: The State of Carbon Dioxide Removal, MDR WISSEN

Und nicht nur das. Auch die Stromnetze müssen fit dafür sein, denn ein CO2-Staubsauger, der mit fossiler Energie betrieben wird, wäre, gelinde gesagt, nicht sonderlich effizient. Obwohl in vieler Munde, ist das technische Entfernen von Restemissionen aus der Atmosphäre noch längst kein Alltag im Klimaschutz. Sondern eher im Probebetrieb, so wie in Island, wo ausreichend Erneuerbare zur Verfügung stehen und das Schweizer Cleantech-Startup Climeworks sich in Sachen DAC-austobt. DAC steht für Direct Air Capture, also das direkte Einfangen von Luft. Anschließend wird das gefilterte CO2 im Boden gespeichert, auch dafür gibt es eine Abkürzung. CCS, Carbon Capture and Storage, also das Einsammeln von Kohlenstoff und Einlagerung. Bildrechte: Climeworks/OZZO Photography

Erst im Mai ist Climeworks ein neuer Coup gelungen: Auf Island ging eine neue Anlage an den Start, die nicht umsonst auf den Namen Mammoth (Mammut) hört. Sie ist zehnmal größer als die alte und damit die größte der Welt. Trotz Superlativ: Ein sicherer Baustein zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels ist das noch lange nicht. Damit das Ziel in Reichweite bleibt, müssen nicht nur die Emissionen augenblicklich zurückgehen – die erste und wichtigste Maßnahme. Sondern auch CO2-Entnahme-Verfahren zügig verfügbar gemacht werden. So steht es im bereits zweiten internationalen Sachstandsbericht zur CO2-Entnahme, "The Sate of Carbon Dioxide Removal" heißt der.