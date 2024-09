Im Haus sind sie dagegen harmlose Zufallsgäste, die in unsere Räume krabbeln oder fliegen. "Im Gegensatz zur Bernstein-Waldschabe kann die Tanger-Schabe nur schlecht fliegen", erläutert Biologe Husemann. Beide zählen in der Insektenforschung als Neobiota (Pflanzen = Neophyten, Tiere = Neozoen), also Arten, die erst seit kurzem in unseren Breitengraden vorkommen. Die Bernstein-Waldschabe beispielsweise wurde 2001 in Baden-Württemberg, 2006 in Thüringen, 2018 in Sachsen-Anhalt und 2019 in Sachsen nachgewiesen. Husemann, der inzwischen das Staatliche Museum für Naturkunde in Karlsruhe leitet, hatte 2021 als Zoologe an der Uni Halle die Art und ihr Auftreten in Deutschland zusammen mit anderen Forschern (u.a. vom Leipziger Naturkundemuseum) erstmals erfasst. Er vermutet, dass die Art inzwischen bis nach Skandinavien vorgedrungen ist. Die wärmeliebende Schabe war ursprünglich im Süden Europas verbreitet.