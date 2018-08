Arbeitspsychologie Dienst-Emails sollten bis zum Morgen warten

"Was machst Du da noch?" - "Nur noch schnell paar Mails checken, dann hab ich das morgen früh schon weg." Ein Dialog, der vielen bekannt vorkommen dürfte. Nach Zahlen des statistischen Bundesamtes liest schließlich jeder Zweite auch Zuhause seine Arbeitsmails und 39 Prozent checken sogar alle paar Stunden, ob sich die Arbeit gemeldet hat.

Doch die Rechnung "abends Mails für morgen erledigen" geht offenbar nicht auf. Vielmehr erledigen die Mails stattdessen uns, unsere Nachtruhe und unseren Schwung am nächsten Tag. Das jedenfalls belegt eine Studie des Leibniz-Institutes der TU Dortmund, die im "International Journal of Environmental Research and Public Health“ veröffentlicht wurde.

Arbeitspsychologinnen hatten Probanden mithilfe von Tagebuch-Eintragungen aufzeichnen lassen, wie sich die berufliche Smartphone-Nutzung nach Feierabend auf ihr psychisches Wohlbefinden am nächsten Arbeitstag auswirkt. Dazu mussten die Versuchspersonen zweimal am Tag Online-Fragebögen ausfüllen: morgens wurde erfragt wie intensiv sie ihr Smartphone abends beruflich genutzt hatten und wie ihr Schlaf war. Nachmittags wurden Arbeitsaufgaben und Erschöpfungssymptome notiert. Ergebnis: Wer abends sein Smartphone beruflich nutzt, tut sich am Folgetag beim Arbeiten deutlich schwerer. Arbeitspsychologin und Studienautorin Lilian Gombert erklärt das so:

Berufliche Smartphone-Nutzung in der Freizeit wie auch viele Aufgaben während der Arbeitszeit erfordern, dass wir uns kontrollieren und unser Verhalten an die aktuelle Situation anpassen. Solche 'Selbstkontrollprozesse' kosten Energie. Ist die erschöpft, sinkt unsere Leistungsfähigkeit. Lilian Gombert, TU Dortmund

Der Wechsel zwischen privat und beruflich am Feierabend belastet uns, so das Ergebnis der Studie, weil wir zwischen der Rolle als Beschäftigter und als Privatperson hin- und herspringen. Beide Rollen sind mit ganz anderen Erwartungen verbunden und wir müssen Aufmerksamkeit und Konzentration immer hoch halten. Dieses Wechselspiel kann schnell die persönlichen Kapazitäten übersteigen, so die Folgerung der Wissenschaftler.

Recht auf Dienstschluss?

Aber warum gibt es eigentlich so viele, die in der Freizeit und abends noch gucken, ob es eine Mail von der Chefin gibt oder von Kollegen? Rein rechtlich ist niemand dazu verpflichtet, es sei denn die Verfügbarkeit nach Feierabend wurde schriftlich vereinbart. Trotzdem gibt es Branchen, wenn zum Beispiel Wissenschaftler aus den USA, Europa und Afrika miteinander arbeiten, in denen die Arbeitszeitgrenzen aus pragmatischen Gründen verwischen: Mit der Digitalisierung entstand eine Grauzone, in der auch unbezahlte Mehrarbeit geleistet wird, Zuhause und die Freizeit mit einbezogen werden. In Frankreich gibt es seit 2017 ein entsprechendes Gesetz, das den Dienstschluss für Dienst-Emails vorschreibt - allerdings ohne Folgen für die oberen Etagen vorzugeben, wenn die ihre Angestellten trotzdem außerhalb der Arbeitszeit anschreiben.