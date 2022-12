Pferde-DNA Schlüsselgene für erfolgreiche Rennpferde

Boxen auf zum nächsten Rennen!

Nicht nur beim Wetten, sondern auch als Besitzer eines Pferdes kann man reich (oder arm) werden. Bildrechte: dpa

Im internationalen Galoppsport fließt viel Geld, nicht nur beim Wetten, sondern auch bei den Preisgeldern in den bedeutenden Rennen. Und schon in der Zucht: Ein einzelner sogenannter Decksprung (man kommt mit einer Stute zu einem Deckhengst und geht mit Stute und neuem Fohlen zurück) bei den besten Hengsten der Welt kostet einen sechsstelligen Betrag. In so einem Umfeld wüsste man als Besitzerin oder Besitzer eines zu erwartenden oder schon geborenen Fohlens natürlich gern, ob sich Training und Versorgung hin zum Rennpferd lohnen werden. Von einem aufschlussreichen Blick in die Gene träumen also viele.