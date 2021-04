Und Frühholz ergänzt: "Wir haben noch eine andere Emotion, einen Schrei, bei dem wir nicht wissen, ob es den wirklich nur bei Menschen gibt oder ob er auch bei Tieren vorkommt." Dieser Schrei ist einer aus Trauer. Denn auch wenn wir Trauer erlebten und Verlust, dann schreien wir ebenfalls, so Frühholz. "Das sind die verschiedenen Schreie, die so noch nicht in der Wissenschaft beschrieben wurden."

Das Züricher Psychologen-Team hat diese ganze Palette an menschlichen Schreien untersucht. Dazu mussten ihre Testpersonen zunächst schreien, was das Zeug hält. Eine zweite Personengruppe musste diese Schreie dann zuordnen. Das erstaunliche Ergebnis: Unser Gehirn nimmt die Freudenschreie sogar stärker wahr als das Alarmgebrüll, das auch im Tierreich vorkommt. Entscheidend dafür ist im Gehirn das sogenannte limbische System, das unsere Emotionen verarbeitet.

Wieso das so ist, kann anhand der Schweizer Studie nicht eindeutig beantwortet werden, aber die Wissenschaftler haben Theorien: Wir Menschen haben im Vergleich zu Tieren viel komplexere soziale Beziehungen. Damit muss auch unsere Kommunikation Schritt halten. Gemeint ist damit eben nicht nur, dass wir in der Lage sind, miteinander zu sprechen, wir können eben auch komplexer miteinander schreien. Wir schreien schließlich, um uns auszudrücken, aber eben auch, um uns mitzuteilen. Und in so einem sozialen menschlichen Gefüge sind positive Emotionen eben besonders wichtig, sagt Neurowissenschaftler Sascha Frühholz.