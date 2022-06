Windkraftanlagen sind Thema intensiver und unnachgiebiger Diskussionen, wie gerade erst in unserem Klima-Update zu lesen war. In diesen Diskussionen bleibt der wissenschaftliche Ansatz oft auf der Strecke. Doch es gibt Forschungsergebnisse, die völlig unvoreingenommen und möglichst objektiv zeigen, wo Windkraftanlagen sinnvoll und möglich wären, ohne sonderlich zu stören.

Über ein solches Ergebnis haben wir bereits im August 2021 berichtet. Wissenschaftlerinnen von der Leibniz Universität Hannover hatten nach fünf Jahren Forschung Flächendaten veröffentlicht, wo in ganz Deutschland Windkraftanlagen weitgehend konfliktfrei gebaut werden bzw. stehen können. Unterteilt wurde das in zwei Gruppen: Flächen mit geringem "Raumwiderstand" und Flächen mit mittlerem "Raumwiderstand".

Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

In unseren damaligen Artikeln zu Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben wir die Kriterien, die dabei eine Rolle spielten, genauer erklärt. Die wichtigsten Aspekte: Möglichst keine Störung für Natur und Biodiversität (Naturschutzgebiete, Nationalparks etc. scheiden als Standort aus) , möglichst keine akustische Störung für Menschen (gesetzlich vorgeschriebene Abstände von Siedlungen) und möglichst keine optische Störung für Menschen (z.B. in wichtigen Naherholungsgebieten).