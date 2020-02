Beteigeuze, einstmals einer der hellsten Sterne am Nachthimmel, hat sich seit Dezember rapide verdunkelt. Gegenwärtig beträgt die Leuchtkraft des roten Überriesen noch 36 Prozent seiner ursprünglichen Helligkeit. Wissenschaftler und Hobby-Astronomen fragen sich deshalb: Wird der Stern bald in einer gewaltigen Supernova explodieren, wie es für Sterne dieser Größenordnung am Ende ihrer Lebenszeit üblich ist?