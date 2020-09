Auf der Liste des Dresdner Ingenieurs Sven Grasselt-Gille standen eine Menge Anforderungen: Ein Bett, das so kompakt und klein wie möglich in Katastrophengebiete verschickt werden kann. Es sollte leicht, kostengünstig und nachhaltig sein, aus nachwachsenden Rohstoffen. Und ganz wichtig: Kein Müllhaufen soll zurückbleiben in den Katastrophengebieten.

Das sei momentan schließlich noch ein großes Problem, sagt der Entwickler. "Sobald Menschen irgendwo wegmüssen und man sie woanders hinbringt, gibt man ihnen zuerst ein Bett. Der Müll, der da durchaus entstehen kann, ist gewaltig." Die Lösung: Ein Bett aus Wellpappe. Es kostet um die 40 Euro, ist leicht und am Ende des Einsatzes kann es entweder recycelt oder verbrannt werden. Das ist besonders in Seuchengebieten praktisch und für die humanitäre Hilfe deutlich kostengünstiger, als Betten wieder zurückzufliegen.

Der Dresdner Ingenieur Sven Grasselt-Gille hat die Betten aus Pappe konstruiert. Bildrechte: TU Dresden

Für das Bett aus Pappe haben die Dresdner das Rad nicht neu erfunden. Möbel aus Pappe gibt es bereits seit Jahrzehnten. Die aus Dresden sind aber besonders, erklärt Grasselt-Gille, der am Institut für Naturstofftechnik arbeitet. "Das Besondere bei unserem Feldmobiliar ist, dass wir uns nicht davor scheuen, in feuchte Gebiete zu gehen. Grundsätzlich ist das mit Pappe erstmal keine gute Idee. Bei uns sind die Füße aber dafür gemacht, im Nassen zu stehen. Dadurch wird es möglich, Pappmobiliar in feuchten Zelten aufzustellen."



Und aufstellen kann es dann jeder. Man braucht keinen Ingenieur, nicht mal Schrauben oder Kleber. Alles geht über Stecken und Falten. Und auch das sei nicht allzu kompliziert. "Das ist kein Origami. Die Betroffenen sollen in der Lage sein, die selbst aufzubauen. Man gibt ihnen die Pakete in die Hand, da ist eine Anleitung mit drauf gedruckt. Und dann haben die da den Dreh auch raus, wie sie das selber aufstellen können."