Doch auch in diesem Alter lässt sich gegensteuern, sagt eine neue Studie, die am 1. April im American Journal of Preventive Medicine veröffentlicht wird. Und bestätigt damit, was Mediziner seit Jahren fordern: Mehr Bewegung. Die Autoren um Dorothy Dunlop, Professorin für Präventivmedizin an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University (USA) berichten: Eine Stunde wöchentlicher mäßiger bis kräftiger körperlicher Aktivität ermöglicht älteren Menschen, ihre täglichen Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel das Waschen, Anziehen oder das Überqueren einer Straße, bevor sich ein Ampelsignal ändert.