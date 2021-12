Die Bewegungsgewohnheiten von Kindern werden von Wissenschaftlern des Karlsruher Instituts für Technologie, der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und des Robert Koch-Instituts seit einigen Jahren durch das sogenannte "Motorik-Modul" (MoMo) analysiert. Demnach bewegen sich rund dreiviertel aller Kinder weit weniger als 60 Minuten am Tag. Eine aktuelle Untersuchung der Lockdown-Phasen zeigt, dass dadurch zumindest die Bewegung im Alltag zugenommen hat. Gezielte Bewegung im Sportunterricht oder im Verein war hingegen nicht möglich. Kinder in ländlicher Umgebung nutzten häufiger die Möglichkeit, sich im Freien zu bewegen als Kinder in der Stadt.