Prof. Dr. Franz J. Neyer von der Universität Jena, der an der Untersuchung mitgewirkt hat, freut sich, mitgeholfen zu haben, ein Klischee zu widerlegen. Man nehme zwar gemeinhin an, dass Frauen Beziehungswesen und in dieser Hinsicht Expertinnen seien. Deshalb schriebe man ihnen auch die Fähigkeit zu, Vorhersagen für die eigene Partnerschaft zu treffen. Die aktuellen Studienergebnisse zeigten aber, dass sie nicht die einzigen sind, die das können, sondern dass Männer dazu ebenso in der Lage sind, so Neyer. Wichtige Ergebnisse für therapeutische Ansätze, wenn Menschen sich Hilfe für Probleme in Beziehungen suchen.