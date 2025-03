Untersucht werden die Auswirkungen von Biberburgen und Staudämmen in der sächsisch-böhmischen Schweiz, einem Areal also, dass in den vergangenen Jahren durch Dürre und Waldbrände in die Schlagzeilen geriet. Können die an der Sebnitz, der Bahre oder im Schluckenauer Zipfel lebenden Biber die Landschaft wieder feuchter machen? Ja, meint Jan Schöne, und beschreibt, was passiert, wenn Biber zum Beispiel schnurgerade Drainagegräben anstauen: "Sie können aus eintönigen, in der Sommersonne sich sehr aufheizenden Gräben und Wasserläufen wieder kleine Flussauen machen."