Dass Bier, Politik und Gesellschaft eng verbunden sind, wissen nicht nur die Oberbürgermeister der Stadt München, wenn sie das Oktoberfest mit den Worten eröffnen: "O'zapft is". Wie US-amerikanische Archäologen jetzt in einer Studie im Journal "Sustainability" berichten, spielte Bier schon bei der antiken Hochkultur der Wari in Südamerika eine zentrale Rolle - für die Pflege der Beziehung zwischen Fürsten und Untertanen.

Der Archäologe Ryan Williams bei der Ausgrabung der antiken Brauerrei in Cerro Baúl in Peru. Bildrechte: Field Museum Seit rund 20 Jahren erforscht ein Team um den Archäologen und Kurator Ryan Williams vom Fieldmuseum in Chicago eine kleine Ausgrabungsstätte bei Cerro Baúl in den Anden in Peru. Dort befand sich offenbar eine Art Brauerei mit angeschlossenen Wirtshäusern. Ausgeschenkt wurde hier ein Getränk namens "Chicha", eine Art Sauerbier, dessen zentrale Zutat Pfefferbeeren waren.

Feste rund um das Bier

Die Wari-Hochkultur erstreckte sich über eine Länge von rund 1.300 Kilometern über die Anden. Sie bestand etwa von 600 bis 1100 nach Christus und wurde schließlich von den Inka abgelöst. Für ein Reich dieser Größe sind 500 Jahre ein beachtlicher Zeitraum. Die Forscher fragten sich also: Wie bleibt eine so diverse Gesellschaft über so lange stabil? Die These der Wissenschaftler: Eine konstante Versorgung mit Bier war wohl hilfreich dabei.

Nachbildung eines reich verzierten Tonkrugs, in dem das Chicha Bier ausgeschenkt wurde. Bildrechte: Field Museum Williams Team untersuchte die Scherben alter Tonkrüge mit Hightech: Ein Laserstrahl verdampfte kleine Materialproben vom Rand der Krüge. So konnten die Forscher auf Molekülebene genau das Material der Krüge und die Überreste ihres Inhalts analysieren. Damit konnten sie das Rezept des Chicha-Bieres rekonstruieren und zeigen, dass der Ton für die Krüge aus der näheren Umgebung der Braustätte stammte.

Link zur Studie Link zur Studie Williams et. al (2019): Archaeometric Approaches to Defining Sustainable Governance: Wari Brewing Traditions and the Building of Political Relationships in Ancient Peru, In: Sustainability, DOI: 10.3390/su11082333 Link ins WWW "Durch unsere Forschung verstehen wir besser, wie Bier zur Schaffung komplexer politischer Organisationen beigetragen hat", sagt Ryan Williams. Das Kultgetränk Chicha war wohl nur etwa eine Woche lang haltbar und musste deswegen direkt an Ort und Stelle getrunken werden. Offenbar nahm es eine zentrale Stelle bei rituellen Festen ein, bei denen es aus den etwa einen Meter hohen Tonkrügen getrunken wurde, die mit den Gesichtern der Wari-Götter dekoriert waren.

"Die Waris mussten an diesen Ort, zu den Festen reisen und dort ihre Verbundenheit zu den Wari-Fürsten erneuern, in dem sie Tribut-Geschenke mitbrachten und ihre Loyalität zum Staat der Wari versprachen", sagt Williams. Nach seiner Ansicht nahm das Getränk so eine zentrale Bedeutung für die Stabilität der Hochkultur ein.

Komplizierte Herstellung

Die Archäologen brauten zusammen mit peruanischen Brauern das Rezept von Chicha nach. Bildrechte: Donna Nash Um ihre Theorien über die Herstellung von Chicha zu testen, brauten die Forscher das Bier zusammen mit peruanischen Brauern nach. "Die Herstellung von Chicha war kompliziert und erforderte viel Zeit und Arbeitskraft", sagt Donna Nash, Co-Autorin der Studie und Professorin aus North Carolina. Ein Vorteil der Grundzutat Pfefferbeeren ist, dass sie auch bei Dürre wachsen. So war nach Ansicht der Forscher eine konstante Versorgung mich Chicha sichergestellt.