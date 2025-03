"Achtsamkeit", das klingt womöglich nach einer großen komplizierten Erfahrung für wenige Eingeweihte – aber im Grunde beginnt sie schon bei so banalen Dingen wie dem Treppensteigen: "Da den Körper zu spüren und nicht im Kopf zu sein oder schon im Klassenzimmer, sondern auf dieser Stufe in diesem Stockwerk." Was Lisa de Meer da beschreibt, ist für sie eines von mehreren Werkzeugen, den Schulalltag besser meistern zu können. De Meer hat erst an einer Oberschule unterrichtet, jetzt an einer Fachoberschule in Leipzig. Die Belastung ist aber überall spürbar: "Man ist immer ansprechbar, teilweise kommen alle auf einmal", so die Englisch- und Kunstlehrerin. "Also initial war es bei mir tatsächlich diese Lautstärke im Klassenraum, diese unglaubliche Lautstärke und diese Konflikte. Und sobald der Unterricht mit einem Schlag vorbei ist, dann plötzlich Ruhe und dann auch eine starke Erschöpfung."

Hinzu kommt eine allgegenwärtige Konfrontation mit Konflikten – und im besten Falle deren Lösung. Wenn es mal nicht so ist: Ungelöste Konflikte bleiben nicht einfach in der Schule, sondern wandern auch gern mit nach Hause. Lisa de Meer hat schon früh erkannt, dass ihr Achtsamkeitstrainings im Schulalltag helfen. An Ihrer Schule hat sie schließlich Verbündete gesucht, um gemeinsam am Mindful Teachers Program der Uni Leipzig teilzunehmen. Susanne Krämer vom "Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schulforschung" leitet dieses Achtsamkeitsprogramm für Lehrkräfte.

Achtsamkeit … bezeichnet im Grunde eine Geistesgegenwärtigkeit, also ein nüchternes, bewertungsfreies Bewusstsein für die direkte Umwelt, den Körper und Gefühle.

Dass die an der Belastungsgrenze sind, ist schlichtweg Alltag, wie Zahlen des Schulmonitors 2024 belegen: Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte in Deutschland ist mehrmals pro Woche erschöpft, zwölf Prozent sogar täglich. Das hohe Burnout-Risiko an den Schulen ist ein bekanntes Problem und betrifft vor allem junge Lehrerinnen und Lehrer.

Seit Corona noch mehr Stress für Lehrkräfte

Bildrechte: Universität Leipzig/Christian Hüller (M), MDR „Also Schule hatte schon immer Herausforderungen und man merkt aber, dass es jetzt an eine Grenze geht“, so Krämer. "Es gab in Sachsen eine Befragung landesweit von Lehrpersonen und hier steht der Stress, der sich wirklich chronifiziert hat, also die permanente Überforderung, an erster Stelle. Und das äußert sich dann natürlich stark in Schlafstörungen, aber auch in allgemeinen psychischen Gesundheitsproblematiken, wodurch auch durchaus immer wieder Langzeiterkrankungen auftreten."