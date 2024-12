Das Buch verbindet das Thema NS-Zeit mit der Fotografie. Für Menschen, die sich für beides interessieren, ist es besonders gut geeignet. Durch die Aufteilung in kurze einzelne Aufsätze, die thematisch voneinander unabhängig sind, empfiehlt sich das Buch auch für diejenigen, die erstmals ein Fachbuch über die NS-Zeit lesen möchten und sich langsam herantasten wollen.

Aus der Zeit des Nationalsozialismus gibt es Millionen Fotos, sie gelten als wichtige Quellen für die Geschichtsforschung. Sie entstanden in unterschiedlichen Situationen: während des Krieges, in Konzentrationslagern, in deutschen Städten oder besetzten Gebieten – um nur ein paar wenige Beispiele aufzuzählen.