Schon der Versuch, den Begriff "Anglizismus" zu definieren, gilt in der linguistischen Forschung als problematisch, da er verschiedene sprachliche Einheiten umfasst. So gibt es formal auffällige Anglizismen wie "Film", "cool" oder "Job", Pseudo-Englisch wie "Handy" oder "Beamer", aber auch unauffällige lexikalische Entlehnungen wie "Standard" oder "Sport".

In manchen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind Anglizismen alternativlos geworden. So sieht es die Sprachwissenschaftlerin Karin Pittner von der Ruhr-Universität Bochum. "Gerade im Bereich Technik oder in vielen wissenschaftlichen Disziplinen ist es so, dass der Fachwortschatz im Grunde nur noch auf Englisch existiert und gar keine deutschen Pendants mehr gebildet werden. Als Wissenssprache hat Deutsch enorm an Bedeutung verloren", so die Linguistin.