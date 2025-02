So sehen andere in der Wissenschaft diese Studie

Für Eva Markowsky, Ökonomin an der Universität Potsdam, fehlt ein Aspekt in der Studie: das veränderte Migrationsgeschehen im Untersuchungszeitraum, das 2015, 2016 mit Asylsuchenden aus Syrien und Afghanistan und ukrainischen Geflüchteten seit 2022 komplett verschieden war: "Diese haben die fremdenfeindlichen Attitüden offenkundig verstärkt und spiegeln sich in starken Wahlergebnissen rechtsextremer Parteien wider. Dies hat – wie die Studie klar belegt – direkte Effekte auf die Arbeitsmigration." Sie vermutet, dass die Effekte auf die Arbeitsmigration entsprechend eher zugenommen haben.

Sulin Sardoschau, Migrationsökonomin von der Humboldt-Universität Berlin, verweist angesichts der Studienergebnisse auf ein Dilemma. Auch wenn die absoluten Migrationsraten in viele deutsche Regionen nicht sehr hoch seien, sei aber festzustellen, dass Gebiete mit starker rechter Mobilisierung womöglich weniger dringend benötigte Fachkräfte und Arbeitskräfte anziehen. "Dies kann eine ohnehin schon bestehende strukturelle Schwäche – gerade in ostdeutschen Regionen mit starker Überalterung – noch verschärfen, wenn der Fachkräftemangel weiter zunimmt," sagt die Ökonomin. Das daraus resultierende Problem betrifft Sardoschau zufolge schlussendlich alle in Deutschland: "Eine geringere Zuwanderung hoch- und niedrigqualifizierter Arbeitskräfte kann Wachstumschancen und demographische Stabilität schwächen."

Bezogen auf den betrachteten Studienzeitraum sagt sie: "Seit 2017 hat sich das Auftreten der AfD und das allgemeine politische Klima weiterentwickelt. Ob sich die Effekte aktuell verstärkt oder abgeschwächt haben, hängt davon ab, inwieweit die öffentliche Sichtbarkeit rechtsgerichteter Ideologien und Gewalttaten zugenommen oder abgenommen hat. Das Modell legt aber nahe, dass ein anhaltend hoher Zuspruch für rechte Parteien und möglicherweise auch rechte Gewalttaten zumindest kein förderlicher Faktor für Arbeitsmigration in betroffenen Regionen ist."

Was Kollegen kritisch an der Studie sehen

Martin Huber, Spezialist für Politikevaluation von der Universität Freiburg in der Schweiz, sieht die Methodik der Studie kritisch. Die Analyse berücksichtige zwar Unterschiede in gewissen wirtschaftlichen Faktoren zwischen Regionen und zeitlich unveränderlichen regionalen Merkmalen. Sie enthalte somit Annahmen über den Einfluss von Fremdenfeindlichkeit auf die Wohnortwahl, zum Beispiel, dass sich dieser Effekt weder zeitlich noch mit der Intensität der Fremdenfeindlichkeit verändere. Dieser Ansatz sei nicht mehr ganz zeitgemäß.

Jennifer Hunt, Professorin für Arbeitsökonomie an der Rutgers Universität in den USA, sagt: "Es scheint einleuchtend, dass Einwanderer Gebiete meiden, die einwanderungsfeindlich sind. Allerdings könnten einwanderungsfeindliche Gebiete Sündenböcke suchen, weil die Wirtschaft schlecht läuft, und die geringe Zuwanderung in diese Gebiete könnte daher zumindest teilweise auf wirtschaftliche Faktoren und nicht auf Fremdenfeindlichkeit zurückzuführen sein."