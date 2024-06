Das führt dazu, dass in Bundesländern, in denen es mehr Familien mit Einwanderungsgeschichte gibt, tendenziell auch mehr Kinder in bildungsbezogenen Risikolagen aufwachsen. So ist in Bremen gar die Mehrheit der Kinder (51,5 Prozent) von mindestens einer Risikolage betroffen, in Nordrhein-Westfalen sind es 37,9 Prozent. In Brandenburg und Sachsen dagegen "nur" 22,8 beziehungsweise 24,8 Prozent.